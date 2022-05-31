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Факты / Мир / Росія

Евросовет призвал РФ снять блокаду с портов Украины для экспорта продовольствия

Валентина Летяк, редактор ленты
експорт товарів
Фото: Pexels

Европейский Совет призывает Россию прекратить атаки на транспортную инфраструктуру в Украине и снять блокаду украинских портов в Черном море, разрешив экспорт продовольствия конкретно из Одессы. Об этом говорится в выводах Евросовета по итогам саммита в Брюсселе 30-31 мая.

Лидеры ЕС также осудили уничтожение и незаконное присвоение Россией сельхозпроизводства в Украине, что влияет на глобальную продовольственную безопасность.

– Европейский Союз принимает активные меры по содействию украинскому аграрному экспорту и поддержке аграрного сектора Украины с учетом сезона 2022 года. В связи с этим Евросовет предлагает государствам-членам ускорить работу над Путями солидарности, предложенными Комиссией, и способствовать экспорту из Украины по разным наземным маршрутам и через порты ЕС, – говорится в совместном заявлении.

Поздно вечером в понедельник, 30 мая, лидеры ЕС достигли согласия относительно эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций против России из-за полномасштабного вторжения ее войск на территорию Украины.

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Другие ограничения в шестом пакете предусматривают отключение Сбербанка от SWIFT, блокирование трансляции трех кремлевских каналов в ЕС и расширение списка подсанкционных лиц.

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Источник: European Council

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