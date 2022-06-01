Российская армия повторяет на Востоке Украины ошибки, совершенные в начале войны — NYT

Июнь, 01 в 12:12

Сбитые и деморализованные после трех месяцев полномасштабной войны российские войска совершают те же ошибки при попытках захватить восточные области Украины, которые заставили вражескую армию отказаться от намерения оккупировать всю территорию нашего государства. Об этом анонимно рассказали высокопоставленные американские чиновники из Пентагона.

По данным иностранных изданий, российские военные истощаются, поэтому их общая боевая сила уменьшилась примерно на 20%. После полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1 тыс. танков.

Президент России Владимир Путин назначил в апреле нового командующего, генерала Александра Васильевича Дворникова. Это свидетельствует о том, что первоначальный план российской войны против Украины провалился, убежден он.

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После назначения российский генерал Дворников разъединил координацию атак воздушных и сухопутных подразделений армии РФ. Российские летчики пересекают границу Украины, чтобы нанести ракетные удары, а затем пытаются быстро вернуться в воздушное пространство РФ. В результате Россия не имеет никакого преимущества в небе.

Россия пыталась шесть недель захватить Харьков. Российская армия на короткое время смогла частично оккупировать Харьковскую область, однако Вооруженные силы Украины совершили успешную контратаку, вытеснив вражеские войска почти до границ России.