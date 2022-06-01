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Факты / Мир / Росія

Россия проводит военные учения с ядерными комплексами

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Россия проводит военные учения с ядерными комплексами
Фото: Depositphotos

В России в Ивановской области Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит военные учения с задействованием автономных пусковых установок стратегических ракетных комплексов Ярс.

По информации Минобороны РФ, в них участвуют около 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники.

– Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, – сообщили в ведомстве.

Ракетные войска стратегического назначения – главный компонент стратегических ядерных сил РФ. Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

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Основу группировки этих войск составляют комплексы Ярс в шахтном и мобильном вариантах. По информации российских СМИ, Ярс способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

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Источник: Интерфакс
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