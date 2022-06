Президент РФ Владимир Путин дал интервью одному из российских пропагандистов, в котором поделился вымышленными путями вывоза украинского зерна, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

Хотя, по словам бункерного лидера, Украине и вывозить-то нечего. Видимо, Путин думает, что все украинское экспортное зерно он уже украл из Запорожской и Херсонской областей.

Кстати, российские пропагандисты, которые считают себя журналистами, опубликовали пока только часть интервью. Полностью его покажут только в воскресенье.

Путин из своей реальности говорит, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна.

Более того, он предлагает несколько вариантов. В частности, он хочет, чтобы украинское зерно везли через Беларусь. Якобы это решение зависит от Александра Лукашенко.

Также он вещает, что можно зерно забрать из одесских портов. Мол, Украине нужно разминировать море. В реальности Путина мы сами себе море заминировали, и не хотим зерно экспортировать.

Однако самым циничным стало предложение вывозить украинское зерно через порты в Мариуполе и Бердянске, которые сейчас находятся под оккупацией России.

На это заявление сразу отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который отметил, что Украина готова возобновить экспорт из Одессы, но Россия не предоставила никаких гарантий ненападения на город.

— Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос касается того, как сделать так, чтобы Россия не использовала торговый маршрут для нападения на город Одесса. Пока нет никаких гарантий от России. Мы ищем решение вместе с ООН и партнерами, — подчеркнул Кулеба.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022