Июнь, 04 в 12:26

В России в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в здании Росгвардии. Российские СМИ со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что мужчина, совершивший поджог, сбежал с места происшествия.

В помещение силового ведомства он вбежал с канистрой бензина, разлил его и поджег. Затем, быстро выскочив из здания, скрылся.

СМИ сообщают, что сотрудники пожарной охраны быстро справились с огнем. Благодаря этому никто не пострадал. Ущерб уточняется, полиция разыскивает поджигателя.

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Это уже не первый поджог силового ведомства в РФ. Так, ночью 15 мая в России в городе Волгоград неизвестные подожгли военкомат.

Когда огонь потушили, полицейские обнаружили в помещении разбитую бутылку с куском ткани и пластиковую бутылку возле здания.

Источник: Октагон. Медиа