Июнь, 08 в 19:43

Российскому президенту Владимиру Путину осталось у власти от трех до шести месяцев.

С такой оценкой выступил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил в эфире программы World at One на BBC Radio 4.

Британский экс-офицер говорит, что “не видит” президента России Владимира Путина у власти “через три-шесть месяцев”.

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Кристофер Стил заявил, что когда западные санкции против России, в частности энергетические, начнут действовать в полной мере, для Владимира Путина наступят трудные времена и он будет находиться у власти “считанные дни”.

Кроме того, он указал, что временные рамки Путина ограничены, поскольку есть “признаки того, что здоровье (Путина, — Ред.) ухудшается”.

По его мнению, если источники в США и Британии будут правы, то, по его словам, президент РФ в течение этого времени может стать “недееспособным”.

Здоровье Путина

Наличие заболеваний у президента России Владимира Путина начали активно обсуждаться после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пример, российское медиапроект опубликовало расследование, согласно которому президент РФ тесно взаимодействует с врачами, а точнее – с онкологами.

Впоследствии о наличии рака у Владимира Путина рассказал режиссер Оливер Стоун, который в прошлом тесно контактировал с президентом РФ, когда снимал о нем многосерийное интервью.

Кроме того, американское издание NewsWeek в начале июня обнародовало материал, в котором, опираясь на данные американской разведки, указывается, что Владимир Путин в течение апреля прошел терапевтический курс от онкологического заболевания на поздней стадии.

В то же время, существует мнение, что тема ухудшенного здоровья Путина может быть выгодна Кремлю, поскольку это якобы ослабит санкционное давление на Россию, когда все будут ожидать, что Владимир Путин покинет пост президента РФ естественным путем.