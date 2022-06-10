Июнь, 09 в 21:17

Вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину сведет на нет 15 лет экономического роста в России.

С таким прогнозом выступил Институт международных финансов, объединяющий представителей мировых финансовых фирм, пишут агентства Reuters и Business Insider.

Группа финансистов отмечает несколько последствий вторжения в Украину, которые сильно ударят по финансам России. По ее оценкам, ущерб может привести к тому, что экономика вернется примерно к уровню 2007 года.

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Эксперты приводят три основных фактора, которые приведут к следующим последствиям:

Уход компаний из России и увольнение работников;

Обвал экспорта из-за санкций;

Талантливые россияне уезжают из страны.

По оценке финансистов, российская экономика сократится на 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023 году.

В Институте также считают, что картина может стать еще хуже для России в зависимости от того, как быстро страны Европы выполнят свой план по прекращению потребления российской нефти и газа.

In a new white paper, we dive into recent efforts around #Russia #sanctions, looking in detail at impact of international financial-sector sanctions and restrictions on energy exports, as well as multinational companies’ exiting of the Russian market. ????: https://t.co/M7EZ5tVoO0 pic.twitter.com/y7xDu2XVpL — IIF (@IIF) June 8, 2022

Ранее Европейский Союз согласился прекратить около 90% импорта российской нефти к концу года, но заявил, что ограничение импорта природного газа из России займет гораздо больше времени.

Россия стоит на пороге исторического дефолта по долгам, поскольку после отключения от финансовой системы она сталкивается со все большими и большими трудностями в выплатах своим иностранным кредиторам. Внутренний контроль за движением капитала укрепил ее валюту, но из-за снижения спроса на энергоносители во многих регионах мира ей приходится предлагать топливо с огромными скидками, особенно сырую нефть.

В докладе Института признается, что российские поступления от импорта фактически увеличились после вторжения, в основном благодаря росту цен на энергоносители.

Однако эксперты фонда считают, что Россия ощутит лишь кратковременную выгоду от этого явления, а последующая изоляция от западных рынков будет гораздо более значительной и подорвет ее экономику.

Институт прогнозирует, что в 2022 году валовое накопление основного капитала в России сократится на 25%, импорт — на 28%, а экспорт — на 25%.

— Несмотря на значимые шаги, предпринятые с конца февраля, мы еще далеки от вершины лестницы эскалации, — говорится в докладе финансистов.

При этом дополнительные меры, например, связанные с финансовой системой и/или ключевыми видами российского экспорта (и импорта), возможны и могут привести к драматическим последствиям для российской экономики, а также способности правительства РФ продолжать военные действия в Украине. При этом издержки от таких действий могут быть значительными и для стран, вводящих санкции, отмечается в докладе.