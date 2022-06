Вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину сведет на нет 15 лет экономического роста в России.

С таким прогнозом выступил Институт международных финансов, объединяющий представителей мировых финансовых фирм, пишут агентства Reuters и Business Insider.

Группа финансистов отмечает несколько последствий вторжения в Украину, которые сильно ударят по финансам России. По ее оценкам, ущерб может привести к тому, что экономика вернется примерно к уровню 2007 года.

Эксперты приводят три основных фактора, которые приведут к следующим последствиям:

По оценке финансистов, российская экономика сократится на 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023 году.

В Институте также считают, что картина может стать еще хуже для России в зависимости от того, как быстро страны Европы выполнят свой план по прекращению потребления российской нефти и газа.

