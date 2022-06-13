Июнь, 12 в 21:08

В ЦПД предупредили, что руководство России распространяет фейки о “Дне РФ”, чтобы придать видимость его значимости и исторического веса.

В частности, как сообщается, в день принятия Декларации о государственном суверенитете России распространяются исторические, милитаристские и пропагандистские нарративы относительно прежних свершений “тысячелетней истории”.

Среди них ЦПД упомянул пост МИД РФ, который в качестве поздравления разместил нарратив “мы вежливо просили не расширяться на восток”.

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Также Путин заявил, что “гордится свершениями и ратными победами своих предков, кто в битвах утверждал достойную роль России в мире”.

– Но здесь следует напомнить: “триколор” внедрили при царе Петре I для обмана морской охраны балтийских портов. “Двуглавого орла” украли у Византии для подтверждения тезиса “Москва – третий Рим”. Название “Русь” похитили в 1721 году, тогда же Петр I провозгласил государство “русской империей”, а себя – императором, – говорится в сообщении ЦДП.

Также там напомнили, что 300 лет формального существования России на карте “являются всего лишь цепочкой фейков и жестокой имперской агрессии”.