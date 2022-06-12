Июнь, 12 в 11:00

Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс “поздравил” Российскую Федерацию с днем ​​России и пожелал поражения в преступной войне против Украины.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

А еще Эдгарс Ринкевичс пожелал россиянам построить демократическую страну.

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– Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства, – написал он.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 ???????? — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

12 июня 1990 года в Москве была принята декларация про государственный суверенитет РФ. С 1992 года россияне отмечают день России.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о полной поддержке Путина в его войне против Украины.