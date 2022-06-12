Июнь, 12 в 19:02

Российское правительство пытается держать своих граждан в темноте по поводу зверств, которые оно делает против народа Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в День России 12 июня. По его словам, многие российские граждане находятся за решеткой из-за правдивых высказываний о действиях правительства.

— Слишком много российских граждан находятся за решеткой за “преступления” — высказывания правды о действиях своего правительства. Эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет неспровоцированную и неоправданную войну против суверенного соседнего государства. Российское правительство пытается держать своих граждан в темноте по поводу зверств, которые он делает против народа Украины, — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что война, развязанная Кремлем, оставила Россию в международной изоляции.

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— Война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями. Эта изоляция неизбежна, она является результатом решений руководства России, — говорится в заявлении.

В то же время, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал стране-агрессору поражения в войне против Украины.

– Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства, – написал он.