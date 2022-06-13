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Финансирование войны Путина: за 100 дней ЕС импортировал из РФ нефти и газа на €57 млрд

Валентина Летяк, редактор ленты
Финансирование войны Путина: за 100 дней ЕС импортировал из РФ нефти и газа на €57 млрд
Фото: Depositphotos

За первые 100 дней полномасштабной войны в Украине доходы России от экспорта энергоресурсов достигли €93 млрд.

Значительная часть поставок нефти и газа приходилось на страны Евросоюза – 61% от общего объема на сумму около €57 млрд, говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) под названием Финансирование войны Путина: Импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней вторжения.

Среди крупнейших покупателей российской нефти и газа – Китай (€12,6 млрд), Германия (€12,1 млрд) и Италия (€7,8 млрд).

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Больше всего выручки РФ получила от продажи сырой нефти – €46 млрд, за поставки природного газа почти вдвое меньше – €24 млрд, €13 млрд – за нефтепродукты, €5,1 млрд – за СПГ и €4,8 млрд – за уголь.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц признал ошибки в решении проблемы энергоснабжения из России.

По его словам, энергетическая независимость ФРГ от РФ должна наступить “как можно скорее и настолько безопасно, насколько это необходимо”.

Он также пообещал поддержать немцев, ощутивших последствия санкций против РФ.

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Источник: CREA

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