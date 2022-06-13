Мир за территории? Россия распространяет фейки с перекрученными словами Столтенберга

Июнь, 13 в 20:00

Российские издания начали перекручивать слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и распространять фейки о якобы неотвратимости территориальных уступок Украины в пользу России для прекращения полномасштабной войны.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что московские СМИ умышленно неправильно интерпретировали слова Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе. В России пытаются навязать, что генсек НАТО якобы сказал, что “мир в Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки”.

Однако на самом деле он сказал совсем другие слова в контексте полномасштабной войны в Украине. Столтенберг заявил:

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– Не мне судить, какую цену украинцы должны заплатить. Вопрос в том, какую позицию будет иметь Украина за столом переговоров. Наша обязанность – сделать эту позицию как можно сильнее. Мир возможен. Это не вопрос. Вопрос в том, сколько территории, независимости и суверенитета вы готовы пожертвовать ради мира, — сказал генсек НАТО.

После распространения цитату начали обсуждать российские псевдоэксперты, интерпретируя фейки как непоколебимую истину. Однако на самом деле Россия пытается убедить своих граждан в “победном” завершении войны для уменьшения возможных центров общественной нестабильности, считают в Центре противодействия дезинформации.