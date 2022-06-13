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Факты / Мир / Росія

Украинский снайпер уничтожил одного из самых известных наемников Путина

Илья Нежигай, редактор ленты
Украинский снайпер уничтожил одного из самых известных наемников Путина

Украинский снайпер убил одного из самых известных российских наемников — Владимира Анданова, известного под прозвищем Ваха.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на отчеты и российские СМИ.

По сообщениям, печально известный российский наемник, обвиняемый в убийстве военнопленных и гражданских лиц в Украине, был убит под Харьковом.

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44-летний Владимир Анданов, которого прозвали Палачом, был застрелен снайпером 5 июня, по данным нескольких российских СМИ, включая газету Московский комсомолец.

Жамбал-Жамсо Жанаев, глава Забайкальского края России в Бурятии, где жил Анданов, подтвердил газете его смерть и сказал, что его тело будет доставлено обратно в регион для захоронения.

Убийца Анданов, который был известен в России под позывным Ваха или “доброволец из Бурятии”, получил известность благодаря своей роли во вторжении России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма.

Сообщается, что он приехал на Донбасс в 2014 году в качестве “добровольца” и был в составе подразделения, которое “освобождало” город Логвиново, где впоследствии были найдены застреленными трое украинских военнопленных.

По данным сайта “Миротворец”, который отслеживает действия российских войск в Украине, Анданов дал интервью об этой миссии в 2015 году, в котором похвастался, что “среди украинцев выживших не было”.

Известно, что он был наемником “Группы Вагнера” — российской частной военной компании, тесно связанной с российским правительством, которую обвиняют в совершении военных преступлений и использовании жестоких методов в Украине и других странах.

После службы на Донбассе он провел несколько лет вне поля зрения общественности, в течение которых, по слухам, был направлен в составе подразделений ЧВК Вагнера в Сирию и Ливию.

В прошлом году один из выживших после массового убийства в городе Эспиа, Ливия, рассказал Би-би-си, что, по его мнению, он узнал Анданова в одном из нападавших, расстрелявших его семью.

Тем временем украинские власти заявили, что их силы уничтожили военную базу группы Вагнер в восточной части Луганской области, убив 22 человека.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился видео горящего здания на футбольном стадионе в Кадиевке, который использовался группой Вагнера.

— Вооруженные силы Украины нанесли по нему прицельный удар. Выжил только один, — написал Гайдай в Твиттере.

Про ликвидацию российского наемника Анданова Факты ICTV писали еще 6 июня, когда впервые появились соответствующие сообщения. Однако подтверждений с российской стороны тогда еще не было.

Перед этим, 5 мая, в Луганской области был ликвидирован очередной генерал-майор армии России — Роман Кутузов, позывной – Туман.

Фото: Миротворец

Источник: Business Insider
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