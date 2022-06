Украинский снайпер убил одного из самых известных российских наемников — Владимира Анданова, известного под прозвищем Ваха.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на отчеты и российские СМИ.

По сообщениям, печально известный российский наемник, обвиняемый в убийстве военнопленных и гражданских лиц в Украине, был убит под Харьковом.

44-летний Владимир Анданов, которого прозвали Палачом, был застрелен снайпером 5 июня, по данным нескольких российских СМИ, включая газету Московский комсомолец.

Жамбал-Жамсо Жанаев, глава Забайкальского края России в Бурятии, где жил Анданов, подтвердил газете его смерть и сказал, что его тело будет доставлено обратно в регион для захоронения.

Убийца Анданов, который был известен в России под позывным Ваха или “доброволец из Бурятии”, получил известность благодаря своей роли во вторжении России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма.

Сообщается, что он приехал на Донбасс в 2014 году в качестве “добровольца” и был в составе подразделения, которое “освобождало” город Логвиново, где впоследствии были найдены застреленными трое украинских военнопленных.

По данным сайта “Миротворец”, который отслеживает действия российских войск в Украине, Анданов дал интервью об этой миссии в 2015 году, в котором похвастался, что “среди украинцев выживших не было”.

Известно, что он был наемником “Группы Вагнера” — российской частной военной компании, тесно связанной с российским правительством, которую обвиняют в совершении военных преступлений и использовании жестоких методов в Украине и других странах.

После службы на Донбассе он провел несколько лет вне поля зрения общественности, в течение которых, по слухам, был направлен в составе подразделений ЧВК Вагнера в Сирию и Ливию.

В прошлом году один из выживших после массового убийства в городе Эспиа, Ливия, рассказал Би-би-си, что, по его мнению, он узнал Анданова в одном из нападавших, расстрелявших его семью.

Тем временем украинские власти заявили, что их силы уничтожили военную базу группы Вагнер в восточной части Луганской области, убив 22 человека.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился видео горящего здания на футбольном стадионе в Кадиевке, который использовался группой Вагнера.

#Wagner base in occupied #Luhansk region was destroyed, only one racist survived. The enemy base is located at the local stadium in #Kadiivka, which the russians brazenly occupied in 2014 #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/cWsIHIzXXd

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 10, 2022