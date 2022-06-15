Июнь, 15 в 13:14

“Судя по всему, на нашу судьбу тоже выпало возвращать и укреплять”, — говорит улыбаясь российский диктатор Владимир Путин, выступая на выставке, посвященной 350-летию со дня рождения императора Петра I.

То есть, за терминами “денацификация” и “демилитаризация”, как объяснением нападения на Украину, больше никто не скрывается. “В наши планы не входит оккупация украинских территорий”, — говорил Путин 24 февраля, объявляя начало войны. А теперь уже откровенно признает, что пришел захватить Украину для восстановления империи.

Причем не только Украину, в имперском угаре псевдоисторик Путин выразил претензии и на эстонские и финские территории, а в Госдуме РФ вслед за диктатором уже предлагают отменить признание независимости Литвы.

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Бункерный дед в своих больных фантазиях уже давно сравнивает себя с русскими императорами. Но если Петр I кровью прорубал “окно в Европу”, то Вова I это окно закрыл наглухо для нескольких поколений россиян.

Географ глобус пропил

Мания географической карты – традиционная болезнь тиранов и диктаторов. История учит, что заканчивается такая болезнь, как правило, очень болезненно для них самих.

Наполеон Бонапарт до 1812 года что только не объявлял частью Франции — Нидерланды, германские Гамбург, Бремен, большие части Италии с Генуей и Турином, Каталонию, а также всю Далмацию и Ионические острова. Наполеон с особым наслаждением сочинял названия департаментов на этих землях. Разумеется, страны Европы эти присоединения не признали. И когда настал 1815 год и Францию ​​вернули в старые границы — корыто великой империи разбилось.

Гитлер тоже активно включал все новые земли в Рейх – результат известен. Теперь Путин в разгар войны против Украины мечтает о каких-то “присоединениях”, а его прислужники, посещая временно оккупированные территории, рассказывают, что “Россия здесь навсегда”.

— Господа географы, не забудьте, как заканчивались такие игры даже у более мощных и страшных — позор, пожизненное заключение, пуля в голову… И еще хорошо, если мировое сообщество соглашалось на старые границы сумасшедших империй, — отмечает российский историк Андрей Зубов.

Что это значит для Украины

На практике же болезненная мания Путина по “возвращению земель” означает, что РФ переходит к поглощению оккупированных украинских территорий. По данным источников издания Медуза, так называемые ЛНР, ДНР и временно занятые районы Запорожской и Херсонской областей планируют объединить в один федеральный округ в составе России. Руководит этим проектом первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, зачастивший в последнее время на временно оккупированные территории.

– Сергей Кириенко отвечает исключительно за внутреннюю политику России. То, что он приезжает в Мариуполь, Мелитополь – ясный сигнал всей российской элите: Владимир Путин собирается аннексировать эти территории, никакой “независимости” долго не будет, а будет “просьба о вхождении в состав России”, — считает политический обозреватель Виталий Портников.

Кириенко уже начал расставлять на оккупированных территориях своих людей, что также свидетельствует об ориентации на поглощение. Так, в так называемой “ДНР” он сменил “правительство”, назначив его новым руководителем российского чиновника Виталия Хоценко. До этого Хоценко работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края России и директором департамента Министерства промышленности и торговли РФ.

Хоценко – выпускник “школы губернаторов” и финалист конкурса Лидеры России 2018-2019 годов. Этими проектами занимался Кириенко и теперь рассматривает их как кадровый резерв для оккупированных территорий.

Вместе с Хоценко в Донецке высадилась целая команда россиян. Заместителем главы “правительства ДНР” стал Евгений Солнцев, являвшийся помощником министра строительства России, а ранее работавший в РЖД. Заместителем руководителя “администрации главы ДНР” назначен Александр Костомаров – он занимал должности вице-губернатора сначала в Липецкой, а затем в Ульяновской области. И в Липецке, и в Ульяновске Костомаров занимался политическими вопросами.

А в самопровозглашенной “ЛНР” было объявлено о назначении “вице-премьером” бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Показательно, до этого русские чиновники никогда не занимали постов в правительствах псевдореспублик.

— Назначение Кириенко “своих” людей на руководящие посты в “ЛДНР” свидетельствует о том, что решение о поглощении территорий в Кремле принято. Для контроля за процессом нужны люди, которым Кириенко может доверять. В “ЛДНР”, где относительно сильные “местные элиты”, возникла необходимость назначать исполнителей извне — брать из своего кадрового резерва. И именно они будут координировать процесс поглощения своих областей Россией, – подчеркивают в Украинском институте будущего.

С Югом сложнее

Но с временно оккупированными районами Херсонской и Запорожской областей десантом подконтрольных варяг ситуацию не разрешишь. Эти территории – фактически неуправляемые с гражданской точки зрения. Россия опирается здесь исключительно на военных. Поэтому даже видимость “референдума” провести будет тяжело, к празднованию Дня России, например, собрать людей совсем не удалось. Надежда – продемонстрировать какое-либо согласие местных элит с аннексией, легитимизовав таким образом процесс.

— В ближайшие недели Россия будет активно заниматься созданием политической инфраструктуры на оккупированных территориях Юга Украины. Для этого будут подбираться украинские политики и/или бизнесмены, которые готовы работать в пользу РФ. В отличие от предыдущих месяцев, когда подобные лица скрывали свои симпатии к оккупантам, сейчас они будут максимально публичными, отрезая таким образом “пути к уходу”, — отмечают в Украинском институте будущего.

Подобная практика (в случае успеха) может также использоваться как механизм деморализации части украинского общества.

Занавес для внутреннего потребителя

Решение Кремля об аннексии оккупированных территорий свидетельствует о том, что тема становится ключевой и в коммуникации власти внутри России. Российскому населению попытаются снова продать “восстановление величия страны” как объяснение обнищания и бедности.

Мол, ради истории снова нужно немного потерпеть. Кроме того, вокруг оккупированных территорий развернется новая борьба внутри русских элит. Для того же, для Кириенко успех проекта с поглощением – определяющий шаг для будущей карьеры, в которой он видит себя уже чуть ли не преемником Путина.

Впрочем, российским писцам учебников по истории и географических карт не стоит спешить. О каких “референдумах” и “присоединениях” можно серьезно говорить, если ВСУ уже менее чем в 20 км от Херсона и продолжают свое продвижение, освобождая один за другим захваченные населенные пункты.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк уверен, что удержаться на Юге для российских захватчиков – нереальная задача, и украинские военные будут иметь шансы на системное контрнаступление.

Вместе с тем, задуманное Россией “присоединение” украинских территорий станет показательным сигналом для Запада и лишь усилит как санкционное давление на Москву, так и вооруженную поддержку Украины.

– Эта откровенно империалистическая программа является беспрецедентным вызовом международному праву и серьезной угрозой для всей послевоенной глобальной системы безопасности. Она также разоблачает абсурдность призывов умиротворить Москву или принять какое-либо урегулирование путем переговоров, которое позволит избежать “унижения” России, — констатирует Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council.

По словам Дикинсона, никакого компромисса с Кремлем быть не может, пока Путин продолжает отрицать право Украины на существование и заявляет о своем намерении аннексировать целые регионы страны.

Всем миротворцам наконец-то нужно осознать, если Путин не терпит решающего поражения в Украине, он обязательно пойдет дальше в своей миссии по “возвращению” утраченных российских земель. Собственно, он об этом уже открыто говорит, и лучший способ остановить Вову I — обеспечить победу Украины в войне.