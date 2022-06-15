Не видят возможности возобновить продажи: IKEA продает четыре завода в России

Июнь, 15 в 17:09

Транснациональная компания IKEA, специализирующаяся на разработке мебели, кухонной техники и аксессуаров для дома, продает четыре завода на территории России. Корпорация решила сократить штат работников из-за невозможности возобновить продажи в ближайшее время.

По данным российских изданий, мебельный гигант решил сократить масштаб бизнеса на территории Российской Федерации.

– За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок товаров в мире сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Группа компаний Интер IKEA и Инга решила сократить масштаб бизнеса в России, — говорится в заявлении компании.

В частности, заводы планируют продать в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Компания уже ищет потенциальных покупателей, которые готовы купить заводы.

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Розничный бизнес мебельного гиганта приостановлен, что может привести к увольнению части работников. Однако неизвестно, сколько людей останутся без работы.

В то же время компания не намерена возобновлять импорт и экспорт товаров в Россию или Беларусь из-за полномасштабного нападения на Украину. Некоторые торговые центры, принадлежащие корпорации, будут в дальнейшем функционировать на территории РФ, однако не будут работать магазины IKEA.