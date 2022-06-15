Июнь, 15 в 17:35

В Москве застрелился из наградного пистолета российский генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, 90-летний Лев Соцков.

Об этом в среду, 15 июня, пишут российские СМИ.

Как уточняется, тело бывшего разведчика обнаружила в их квартире его жена. Возле него лежал наградной пистолет, а также предсмертная записка. Сообщается также, что на месте происшествия работают криминалисты.

Сейчас смотрят

Что написал в предсмертной записке Лев Соцков

Соцков не пояснил причины своего самоубийства в оставленной им предсмертной записке. В ней он лишь рассказал историю пистолета, из которого он застрелился – оружие оказалось почти антикварным.

– Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков, – говорится в записке.

Кто такой Лев Соцков

Согласно информации из открытых источников и российских изданий, Соцков – выпускник Московского государственного института международных отношений.

Генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков покончил с собой в Москве. https://t.co/Vqsrgoj7cj pic.twitter.com/iuW7EhjZsS — Басанец Павел (@bassanets) June 15, 2022

Фактов, которые бы составляла биография Льва Соцкова, в открытом доступе довольно мало – однако это можно объяснить спецификой его работы.

Он был на оперативной работе за рубежом на протяжении 40 лет, а также работал в Центре.

В последнее время Соцков изучал архивные материалы по истории разведки, писал книги – к примеру, Операцию Тарантелла о том как работала советская разведка против британской.

Кроме того он был одним из тех, кто комментировал рассекреченные архивные документы СВР, которые касаются политических процессов в Европе до и после подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года.

Отметим, что это соглашение подписали Британия, Италия, Германия и Франция – в нем предусматривалось, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Берлину Судетскую область.

Как отмечал Соцков, в Кремле знали о готовящемся нападении нацистской Германии на Чехословакию, однако Сталин игнорировал предупреждения об этом, так как не доверял аналитикам.