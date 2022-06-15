В Москве застрелился отставной генерал СВР Лев Соцков
В Москве застрелился из наградного пистолета российский генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, 90-летний Лев Соцков.
Об этом в среду, 15 июня, пишут российские СМИ.
Как уточняется, тело бывшего разведчика обнаружила в их квартире его жена. Возле него лежал наградной пистолет, а также предсмертная записка. Сообщается также, что на месте происшествия работают криминалисты.
Что написал в предсмертной записке Лев Соцков
Соцков не пояснил причины своего самоубийства в оставленной им предсмертной записке. В ней он лишь рассказал историю пистолета, из которого он застрелился – оружие оказалось почти антикварным.
– Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков, – говорится в записке.
Кто такой Лев Соцков
Согласно информации из открытых источников и российских изданий, Соцков – выпускник Московского государственного института международных отношений.
Генерал-майор службы внешней разведки в отставке Лев Соцков покончил с собой в Москве. https://t.co/Vqsrgoj7cj pic.twitter.com/iuW7EhjZsS
— Басанец Павел (@bassanets) June 15, 2022
Фактов, которые бы составляла биография Льва Соцкова, в открытом доступе довольно мало – однако это можно объяснить спецификой его работы.
Он был на оперативной работе за рубежом на протяжении 40 лет, а также работал в Центре.
В последнее время Соцков изучал архивные материалы по истории разведки, писал книги – к примеру, Операцию Тарантелла о том как работала советская разведка против британской.
Кроме того он был одним из тех, кто комментировал рассекреченные архивные документы СВР, которые касаются политических процессов в Европе до и после подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года.
Отметим, что это соглашение подписали Британия, Италия, Германия и Франция – в нем предусматривалось, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Берлину Судетскую область.
Как отмечал Соцков, в Кремле знали о готовящемся нападении нацистской Германии на Чехословакию, однако Сталин игнорировал предупреждения об этом, так как не доверял аналитикам.
– Эта ситуация еще раз подтверждает, что ни в коем случае нельзя поощрять агрессора, вне зависимости от того, большой он или малый. Ведь история свидетельствует, что как только появляются люди, желающие мирового господства, то быть большой беде, если их вовремя не обуздать, – отмечал генерал разведки в отставке.