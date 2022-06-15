Призывал уничтожить украинцев: директору пропагандистского телеканала РФ сообщили о подозрении

Июнь, 15 в 19:00

Директору российского пропагандистского телеканала RT сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду украинцев.

По данным Офиса генерального прокурора, директор вещания российского телеканала осуществлял публичные призывы к уничтожению граждан Украины, насильственной смене местных властей.

Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале призвал убить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев, убеждал в якобы целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия. Он призывал свергнуть власть в Украине.

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Российскому пропагандисту и журналисту сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду, насильственному изменению, свержению конституционного строя или захвату государственной власти по ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 действующего Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на такой же срок с возможной конфискацией имущества. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.