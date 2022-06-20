Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из России из-за войны в Украине

Июнь, 19 в 21:40

Испанский бренд одежды Mango решил окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет активной деятельности из-за полномасштабной войны в Украине.

По данным иностранных изданий, компания уже достигла соглашения о продаже 55 своих магазинов на территории РФ, которые станут франшизой с сохранением рабочих мест для около 800 сотрудников.

Первые две точки планируют передать на следующей неделе, а в течении июня и июля еще 22 магазина. Mango не планирует возобновлять онлайн-продажи.

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Персонал магазинов перейдет к партнерам Mango, которые будут продолжать покупать продукцию фирмы, но придется самостоятельно заниматься доставкой в ​​Россию.

По состоянию на конец 2021 года, на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango. После приостановки деятельности в марте на территории России Mango выплачивает заработную плату своим сотрудникам. Также в Украине после 24 февраля бренд одежды закрыл 14 магазинов (как собственные, так и по франшизе).

Источник: El Pais