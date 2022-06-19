Военкоматы в России начали звать на службу по контракту женщин и иностранцев

Июнь, 19 в 16:04

Женщинам в России предлагают поступать на военную службу по контракту, в том числе не состоящим в запасе.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на сайт администрации Северодвинска Архангельской области РФ.

Среди перечня опубликованных лиц, которые могут поступить на военную службу в РФ, есть женщины, не состоящие в запасе, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории России.

Сейчас смотрят

Уточняется, что к кандидаткам есть требования по возрасту – они должны быть от 18 до 40 лет (новый контракт до 50 лет). Потенциальным контрактникам обещают “высокие зарплаты” от 200 тыс. рублей.

Северодвинск – центр военного судостроения России. Главная специализация – подводные лодки. Сам город расположен на берегу Белого моря.

Недавно в одном из перехваченных разговоров украинской разведкой мама российского оккупанта рассказывала, почему ротация, которую обещали провести в РФ еще 23 мая, так и не состоялась. По ее словам, даже людям с ограниченными возможностями сказали, что они пригодны для службы.