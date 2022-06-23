Запрет на экспорт валюты и нефтеперерабатывающих технологий: Британия расширила санкции против РФ
Правительство Великобритании сегодня, 23 июня, объявило о новых торговых санкциях против России.
Об этом сообщается на правительственном сайте.
Так, в разделе Уведомления для экспортеров перечислены новые меры, включая запрет на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиатоплива и экспорт банкнот Великобритании или ЕС.
В новых ограничительных мерах также говорится о запрете на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондовых и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.
В уведомлении указан дополнительный перечень товаров, запрещенных к вывозу:
- товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
- морские товары и технологии;
- дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
- дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.
Некоторые из вышеперечисленных запретов будут касаться России и неподконтрольных Украине территорий.
Также запрещается импорт, приобретение или поставка товаров, приносящих доход, которые производятся или отправляются из России.
Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что любые уступки России способны привести к катастрофе.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не откажется от санкций против России и будет отправлять Украине вооружение столько, сколько потребуется.