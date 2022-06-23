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Факты / Мир / Росія

Запрет на экспорт валюты и нефтеперерабатывающих технологий: Британия расширила санкции против РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Правительство Великобритании сегодня, 23 июня, объявило о новых торговых санкциях против России.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

Так, в разделе Уведомления для экспортеров перечислены новые меры, включая запрет на экспорт в Россию ряда товаров и технологий, экспорт авиатоплива и экспорт банкнот Великобритании или ЕС.

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В новых ограничительных мерах также говорится о запрете на оказание технической помощи, финансовых услуг, фондовых и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

В уведомлении указан дополнительный перечень товаров, запрещенных к вывозу:

  • товары и технологии, относящиеся к химическому и биологическому оружию;
  • морские товары и технологии;
  • дополнительные товары и технологии нефтепереработки;
  • дополнительные важнейшие отраслевые товары и технологии.

Некоторые из вышеперечисленных запретов будут касаться России и неподконтрольных Украине территорий.

Также запрещается импорт, приобретение или поставка товаров, приносящих доход, которые производятся или отправляются из России.

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Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что любые уступки России способны привести к катастрофе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не откажется от санкций против России и будет отправлять Украине вооружение столько, сколько потребуется.

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