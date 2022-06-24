Комитет Сената США одобрил резолюцию о причислении России к государствам — спонсорам терроризма

Июнь, 24 в 7:52

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о включении Россию в список стран, поддерживающих терроризм.

Однако окончательное решение о признании РФ государством, которое спонсирует деятельность террористов, в связи с незаконным вторжением в Украину, должно быть принято администрацией Джо Байдена.

Это объяснил сенатор-республиканец Крис Кунс и подчеркнул, что резолюция комитета призывает администрацию сделать это, но фактически Россия пока не определена как государство-спонсор терроризма.

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– Нет сомнений в том, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством — спонсором терроризма. То, что он сделал, отдав приказ идти в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, – говорит сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш.

Риш считает, что на всеобщем голосовании в Сенате Резолюция “получит значительное количество голосов”.

Госдеп вносит в список стран — спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. После попадания в такой список страна подпадает под санкции, содержащие ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного значения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

На сегодняшний день в список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Источник: Голос Америки