Министры G7 призвали Россию разблокировать порты для экспорта продовольствия
Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи, на которой обсуждалось обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны в Украине.
— Война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в частности путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов, причинения вреда сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, — говорится в заявлении.
Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами.
Отвечая на обвинения России в продовольственном кризисе, министры заявили, что все санкции G7 имеют исключения и разрешают российским товарам и продуктам попадать на мировые рынки.
— Министры иностранных дел G7 вновь отметили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это необходимо. Они пообещали гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении и стабилизации для Украины, а также повышение устойчивости соседних стран, особенно Республики Молдова, особенно пострадавшей от наплыва украинских беженцев, — говорится в заявлении.