Министры G7 призвали Россию разблокировать порты для экспорта продовольствия

Июнь, 24 в 17:10

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи, на которой обсуждалось обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны в Украине.

— Война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в частности путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов, причинения вреда сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами.

Сейчас смотрят

Отвечая на обвинения России в продовольственном кризисе, министры заявили, что все санкции G7 имеют исключения и разрешают российским товарам и продуктам попадать на мировые рынки.