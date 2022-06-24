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Факты / Мир / Росія

Министры G7 призвали Россию разблокировать порты для экспорта продовольствия

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
G7
Фото: Depositphotos

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали Россию прекратить атаки и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи, на которой обсуждалось обострение мирового продовольственного кризиса в результате войны в Украине.

— Война России против Украины усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в частности путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов, причинения вреда сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами.

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Отвечая на обвинения России в продовольственном кризисе, министры заявили, что все санкции G7 имеют исключения и разрешают российским товарам и продуктам попадать на мировые рынки.

— Министры иностранных дел G7 вновь отметили свою непоколебимую поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, пока это необходимо. Они пообещали гуманитарную помощь, поддержку в восстановлении и стабилизации для Украины, а также повышение устойчивости соседних стран, особенно Республики Молдова, особенно пострадавшей от наплыва украинских беженцев, — говорится в заявлении.

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