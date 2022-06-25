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Упал Кирилл, упадет и Московия: патриарх РПЦ шлепнулся во время освящения храма

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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патріарх кірілл гундяєв
Фото: Depositphotos

Глава Российской православной церкви, московский патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) во время освящения храма в Новороссийске поскользнулся и упал.

Инцидент произошел в храме Петра и Февронии в Новороссийске на Кубани. Трансляцию богослужения вел российский православный телеканал Союз.

Позже запись трансляции телеканал удалил, но момент с падением Кирилла быстро разлетелся по социальным сетям.

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75-летний Гундяев поскользнулся на мраморном полу во время литургии. Его не успели подхватить ни другие епископы, ни охрана. Позже они помогли ему подняться с пола.

Российский церковный деятель Андрей Кураев у себя в Живом журнале написал, что Гундяев “поскользнулся на дорогом мраморном полу”. По словам Кураева, во всем виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых Кирилл не разрешает к себе прикасаться.

В социальных сетях пользователи пишут, что так “убийцам посылают предупреждение высшие силы” и “упал Кирилл, упадет и Московия”, а другие отмечают, что подобные инциденты обычно интерпретируют как знаки сверху, но называют это знаком снизу, ведь современное российское так называемое православие ориентируется на подземный мир, а не на небесный.

16 июня Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла за его поддержку и одобрение российской военной агрессии против Украины.

Санкции предусматривают замораживание активов. Любому гражданину Великобритании или британскому бизнесу запрещено иметь дело с средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими или контролируемыми подсанкционными лицами, и предоставлять им средства.

Источник: Insider
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