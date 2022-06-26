Почти 35 тыс. военных и более 1,5 тыс. танков: потери России в войне против Украины
Фото: Минобороны
Российская армия потеряла почти 35 тыс. личного состава и более 1,5 тыс. танков в полномасштабной войне против Украины.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Потери России
- личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 532 (+21) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 659 (+14) единиц;
- артиллерийских систем – 764 единицы;
- РСЗО – 243 (+2) единицы;
- средств ПВО – 99 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 184 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 139 (+2) единиц;
- кораблей/катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 564 (+4) единицы;
- специальной техники – 60 единиц.
Окончательное количество потерянной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
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