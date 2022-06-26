Июнь, 26 в 9:32

Российская армия потеряла почти 35 тыс. личного состава и более 1,5 тыс. танков в полномасштабной войне против Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Потери России

личного состава – около 34 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 532 (+21) единицы;

боевых бронированных машин – 3 659 (+14) единиц;

артиллерийских систем – 764 единицы;

РСЗО – 243 (+2) единицы;

средств ПВО – 99 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 184 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц;

крылатых ракет – 139 (+2) единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 564 (+4) единицы;

специальной техники – 60 единиц.

Окончательное количество потерянной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.