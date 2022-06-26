России осталось до дефолта несколько часов – Bloomberg

Июнь, 26 в 15:25

Вечером 26 июня истекает льготный период за $100 млн пропущенных выплат по облигациям, заблокированным из-за санкций против РФ. То есть страну-агрессора отделяет от дефолта всего несколько часов, сообщает Bloomberg.

– Официального заявления не будет, и Россия уже оспаривает это назначение, но если инвесторы не получат деньги до установленного срока, утром в понедельник наступит дефолт, согласно документам облигаций, – отмечает агентство.

Для Москвы это будет первый иностранный дефолт с 1918 года, когда большевики отказались от долгов царской эпохи.

В начале 2022 года РФ уже была близка к такому моменту, однако смогла избежать дефолта, изменив методы оплаты. Этот альтернативный путь был перекрыт в мае – за несколько дней до выплаты $100 млн. Тогда США закрыли лазейку для санкций, позволяющую американским инвесторам получать выплаты по суверенным облигациям.

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Теперь все ждут, что будет дальше, поскольку рынки сталкиваются с уникальным сценарием дефолта заемщика, готового платить и имеющего для этого ресурсы, но который не может это сделать.