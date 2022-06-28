ВСУ уничтожили более 35 тыс. российских захватчиков и 185 вертолетов
Российские захватчики в войне против Украины уже потеряли 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 28 июня:
- личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 567 (+15) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 704 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
- РСЗО – 243 единицы;
- средств ПВО – 102 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
- крылатых ракет – 139 единиц;
- кораблей/катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) единиц;
- специальной техники – 61 (+1) единица.
В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ