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Факты / Мир / Росія

ВСУ уничтожили более 35 тыс. российских захватчиков и 185 вертолетов

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
війна в україні

Российские захватчики в войне против Украины уже потеряли 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 28 июня:

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  • личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 567 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 704 (+17) единицы;
  • артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;
  • РСЗО – 243 единицы;
  • средств ПВО – 102 (+1) единицы;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 185 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;
  • крылатых ракет – 139 единиц;
  • кораблей/катеров – 14 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) единиц;
  • специальной техники – 61 (+1) единица.

В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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