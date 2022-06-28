Июнь, 28 в 10:05

Российские захватчики в войне против Украины уже потеряли 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 28 июня:

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личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3 704 (+17) единицы;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средств ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) единиц;

специальной техники – 61 (+1) единица.

В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 125-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ