Июнь, 29 в 2:30

Поздно вечером 28 июня в российском Курске прогремели взрывы.

По фотографиям из соцсетей, после взрыва в одном из районов российского города можно было наблюдать огромный столб дыма.

Информацию о взрывах в Курске подтвердили российские официальные лица, которые, конечно же, обвинили во всем украинские Вооруженные силы.

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Никаких подтверждений о причастности ВСУ к взрывам в Курске нет.

Власти Курской области также призвали горожан сохранять спокойствие. О “неспокойном” вечере у жителей Курска свидетельствуют и видео и комментарии в региональных каналах в соцсетях.

Черный столб дыма: в российском Курске раздались взрывы / 2 фотографии

Из видео, на котором зафиксирован столб дыма, можно увидеть, что вспышек было несколько.

Источник: Труха