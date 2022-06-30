Повышается ядерный риск: РФ понадобятся годы для восстановления боеспособности
Армии РФ понадобятся годы, чтобы относиться после войны против Украины. Это может повысить риск применения ядерного оружия.
Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время конференции в Вашингтоне 29 июня.
– Их сухопутные силы сейчас настолько ухудшились, что мы ожидаем, что понадобятся годы, чтобы они восстановились, – отметила она.
По словам Хейнс, это может подтолкнуть Россию к большей зависимости от “асимметричных инструментов”, таких, как кибератаки, попытки контролировать энергию или даже ядерное оружие, чтобы получить власть и влияние.
Также она добавила, что война в Украине продлится длительный промежуток времени.
Хейнс утверждает, что разведка видит три вероятных сценария, которые могут сбыться в ближайшие недели и месяцы.
– Скорее всего, конфликт останется тяжелой борьбой, в которой россияне достигают постепенных успехов, но не достигают прорыва, – сказала она.
По такому сценарию к осени российские военные оккупируют Луганск и большую часть Донецка, а также укрепят контроль над югом Украины.
Другие сценарии – Россия может добиться прорыва и переориентироваться на Киев или Одессу. Или Украина может стабилизировать линию фронта и начать добиваться меньших успехов, вероятно, в Херсоне или в других местах на юге Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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