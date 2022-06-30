Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Повышается ядерный риск: РФ понадобятся годы для восстановления боеспособности

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
ядерна зброя
Фото: Depositphotos

Армии РФ понадобятся годы, чтобы относиться после войны против Украины. Это может повысить риск применения ядерного оружия.

Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время конференции в Вашингтоне 29 июня.

– Их сухопутные силы сейчас настолько ухудшились, что мы ожидаем, что понадобятся годы, чтобы они восстановились, – отметила она.

По словам Хейнс, это может подтолкнуть Россию к большей зависимости от “асимметричных инструментов”, таких, как кибератаки, попытки контролировать энергию или даже ядерное оружие, чтобы получить власть и влияние.

Сейчас смотрят

Также она добавила, что война в Украине продлится длительный промежуток времени.

Хейнс утверждает, что разведка видит три вероятных сценария, которые могут сбыться в ближайшие недели и месяцы.

– Скорее всего, конфликт останется тяжелой борьбой, в которой россияне достигают постепенных успехов, но не достигают прорыва, – сказала она.

По такому сценарию к осени российские военные оккупируют Луганск и большую часть Донецка, а также укрепят контроль над югом Украины.

Другие сценарии – Россия может добиться прорыва и переориентироваться на Киев или Одессу. Или Украина может стабилизировать линию фронта и начать добиваться меньших успехов, вероятно, в Херсоне или в других местах на юге Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка