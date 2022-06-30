Июнь, 30 в 14:08

Армии РФ понадобятся годы, чтобы относиться после войны против Украины. Это может повысить риск применения ядерного оружия.

Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хейнс во время конференции в Вашингтоне 29 июня.

– Их сухопутные силы сейчас настолько ухудшились, что мы ожидаем, что понадобятся годы, чтобы они восстановились, – отметила она.

По словам Хейнс, это может подтолкнуть Россию к большей зависимости от “асимметричных инструментов”, таких, как кибератаки, попытки контролировать энергию или даже ядерное оружие, чтобы получить власть и влияние.

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Также она добавила, что война в Украине продлится длительный промежуток времени.

Хейнс утверждает, что разведка видит три вероятных сценария, которые могут сбыться в ближайшие недели и месяцы.

– Скорее всего, конфликт останется тяжелой борьбой, в которой россияне достигают постепенных успехов, но не достигают прорыва, – сказала она.

По такому сценарию к осени российские военные оккупируют Луганск и большую часть Донецка, а также укрепят контроль над югом Украины.

Другие сценарии – Россия может добиться прорыва и переориентироваться на Киев или Одессу. Или Украина может стабилизировать линию фронта и начать добиваться меньших успехов, вероятно, в Херсоне или в других местах на юге Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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