Июнь, 30 в 21:51

В Госдуму внесли законопроект о порядке принятия в состав Российской Федерации новых территорий.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

Так, часть 2 статьи 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года предлагают дополнить следующим абзацем:

Сейчас смотрят

Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры РФ как уникального наследия ее многонационального народа.

Сейчас же в российском законодательстве определено, что принятие в состав РФ осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и другого государства в соответствии с международным договором между РФ и другой страной.

Если законопроект проголосуют, то это будет означать, что присоединение чужих территорий не будет зависеть от “границ иностранного государства или его части”.

Ранее депутат путинской партии Единая Россия Евгений Федоров зарегистрировал в Госдуме постановление, в котором предлагает отменить признание независимости Литвы.