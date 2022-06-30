ВСУ уничтожили уже 35 600 российских оккупантов и 790 артиллерийских систем
С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили более 35 тыс. российских оккупантов. В сутки ликвидировали еще 150 захватчиков.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 30 июня:
- личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1 573 (+1) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 726 (+6) единиц;
- артиллерийских систем – 790 (+9) единиц;
- РСЗО – 246 единиц;
- средств ПВО – 104 (+1) единицы;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 185 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) единица;
- крылатых ракет – 143 (+1) единицы;
- кораблей/катеров – 14 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) единицы;
- специальной техники – 61 единица.
В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ