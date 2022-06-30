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Факты / Мир / Росія

ВСУ уничтожили уже 35 600 российских оккупантов и 790 артиллерийских систем

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
ВСУ уничтожили уже 35 600 российских оккупантов и 790 артиллерийских систем

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили более 35 тыс. российских оккупантов. В сутки ликвидировали еще 150 захватчиков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 30 июня:

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  • личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1 573 (+1) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 726 (+6) единиц;
  • артиллерийских систем – 790 (+9) единиц;
  • РСЗО – 246 единиц;
  • средств ПВО – 104 (+1) единицы;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 185 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) единица;
  • крылатых ракет – 143 (+1) единицы;
  • кораблей/катеров – 14 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) единицы;
  • специальной техники – 61 единица.

В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

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ВСУ отбили российские атаки на Харьковщине и Донетчине - Генштаб

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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