Июнь, 30 в 9:48

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили более 35 тыс. российских оккупантов. В сутки ликвидировали еще 150 захватчиков.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки враг понес наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Ориентировочные боевые потери российской армии в войне против Украины с 24 февраля по 30 июня:

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личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1 573 (+1) единицы;

боевых бронированных машин – 3 726 (+6) единиц;

артиллерийских систем – 790 (+9) единиц;

РСЗО – 246 единиц;

средств ПВО – 104 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1) единица;

крылатых ракет – 143 (+1) единицы;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 (+4) единицы;

специальной техники – 61 единица.

В Генштабе подчеркнули, что окончательное количество утраченной техники и личного состава армии России уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ