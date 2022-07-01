Июль, 01 в 4:28

В ночь на 1 июня российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому и базе отдыха в Одесской области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Крылатая ракета Х-22 была выпущена из вражеского самолета Ту-22М со стороны временно оккупированного Крыма. Что известно о стратегических бомбардировщиках Ту-22, их назначении, преимуществах и главных характеристиках – далее в материале Фактов ICTV.

О самолете

Ту-22 — советский дальний тяжёлый сверхзвуковой самолёт конструкции КБ Туполева. Самолёт строился серийно с 1959 по 1969 год в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех. В дальнейшем ударные варианты Ту-22 были полностью заменены на различные серии Ту-22М. В то же время Ту-22 в вариантах разведчика и постановщика помех эксплуатировались вплоть до начала 1990 годов.

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Массивный самолет, весом от 42 до 54 тыс. кг (зависит от комплектации и объема топлива), развивает скорость около 4,5 Маха при полете на высоте около 12 км на дальность около 1 тыс. км.

Самолет может достигать максимальной скорости 1800 км/час, однако в реальных условиях не использует такие скорости.

Первая модель — Ту-22М-0 — имела на вооружении лишь одну крылатую ракету и была выпущена в 10 экземплярах. Усовершенствованный вариант Ту-22М-2 имеет на вооружении три ракеты Х-22 с дальностью полета в 450 км. Эти ракеты могли снаряжаться обычной, противорадарной или ядерной боеголовками. Бомбардировщик имеет возможность дозаправляться в воздухе.

Слабые места

Хоть комбинация Ту-22 с ракетами Х-32 выглядит грозно на бумаге, слабым местом самолета являются системы наведения на цель. Х-32 использует комбинацию инерциальной навигации, GPS/ГЛОНАСС и активного радиолокационного самонаведения для поражения целей на дальности, однако при атаке на расстоянии в 1 тыс. км у ракеты возникнут трудности за пределами дальности действия датчиков Ту-22.

В советское время данные о наведении на цель предоставляла космическая сеть датчиков EORSAT, которой больше не существует.

Характеристики: