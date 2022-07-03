РФ сама терроризирует своих граждан, доводя до паники — Жданов об обстреле Белгорода

Июль, 03 в 19:50

Когда в ночь на 3 июля в российском Белгороде раздались взрывы, работал комплекс Панцирь-С1.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об этой установке и ответил на вопрос, что сбивали российские ПВО.

— Судя по фотографиям, которые они опубликовали, работал комплекс Панцирь-С1. Первая ступень ракеты зацепилась за дом. Судя по фото, они сбивали беспилотник Рейс, — рассказал Жданов.

Справка. Ту-143 Рейс – советский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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— Он якобы наносил ракетно-бомбовые удары. По заявлению, почти полгорода снесли этим беспилотником: 11 многоэтажек пострадало, 39 частных домов, четверо погибших и ранены. Но они забыли, что беспилотник Ту-143 разведывательный и не может нести на себе ракетных боеприпасов. То, что они его сбили в небе, это может быть не фейк, также, возможно, были нанесены ими же удары. Но представьте, что беспилотник с территории Украины, преодолев все ПВО, долетел до Белгорода. И только местная военная система ПВО, почему-то стоит развернутая в мирном городе и успешно сбивает этот беспилотник, — сказал эксперт.

Жданов считает, что власти России подтягивают происшествие в Белгороде к тому, чтобы объявить всеобщую мобилизацию.