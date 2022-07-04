Июль, 03 в 22:10

В Москве горит одно из построек многофункционального жилого комплекса Capital Towers, состоящего из трех башен высотой 295 метров.

Комплекс расположен вблизи с деловым центром Москва-Сити. Все три башни имеют свои названия: River Tower, City Tower и Park Tower. Однако сейчас неизвестно, в какой именно начался пожар.

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Очевидцы и местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Строительство жилого комплекса Capital Towers из трех небоскребов началось в 2017 году и должно завершиться в 2022 году. В каждом здании расположено от 66 до 70 этажей. Объект еще находится на стадии строительства, поэтому сейчас в башнях никто не проживает.