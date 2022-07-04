Стало известно, когда ЕС согласует седьмой пакет санкций против России

Июль, 04 в 18:18

В Евросоюзе хотят согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он отметил, что в новом пакете будут закрыты некоторые “лазейки” РФ, а также наложено эмбарго на импорт золота. Однако эти санкции могут не касаться экспорту газа и ядерной энергетики России.

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– В ЕС пытаются согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул в конце июля, – написал Йозвяк.

Напомним, что в начале июня Украина направила ЕС предложения по поводу седьмого пакета санкций против России.

Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что санкции должны наносить максимально реальный удар по России и вводиться как можно скорее. По его словам, главная задача очень простая – нужно “убить российский экспорт”.

Ранее о работе ЕС над санкциями по запрету российского золота сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, а ее экспорт золота оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов в 2021 году.