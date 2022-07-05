РФ требует от Еврейского агентства прекратить деятельность на ее территории
Российское правительство приказало Еврейскому агентству Сохнут прекратить все операции внутри страны. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Отмечается, что соответствующее распоряжение находилось в письме, полученном от российского Министерства юстиции в начале этой недели.
Официальные лица агентства подтвердили изданию письмо, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответ и проводит консультации с МИДом Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Остальные детали не сообщаются.
Получение официального сообщения от России о закрытии Сохнута подтвердило также Министерство алии и абсорбции (ведомство отвечает за реализацию государственной политики в сфере иммиграции, – Ред.).
— Люди из еврейской общины чувствуют, что на них опускается железный занавес, и они боятся, что не смогут бежать из страны, — говорится в сообщении.
Приказ, заставляющий Еврейское агентство прекратить работу в России, может напрямую подорвать способность российских евреев иммигрировать в Израиль. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России.
The Jerusalem Post пишет, что требование российских властей прозвучало на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима относительно ситуации в Украине. В понедельник МИД России также назвал “неприемлемыми” авиаудары по Сирии, в которых обвиняют Израиль.