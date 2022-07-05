РФ требует от Еврейского агентства прекратить деятельность на ее территории

Июль, 05 в 20:13

Российское правительство приказало Еврейскому агентству Сохнут прекратить все операции внутри страны. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что соответствующее распоряжение находилось в письме, полученном от российского Министерства юстиции в начале этой недели.

Официальные лица агентства подтвердили изданию письмо, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответ и проводит консультации с МИДом Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Остальные детали не сообщаются.

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Получение официального сообщения от России о закрытии Сохнута подтвердило также Министерство алии и абсорбции (ведомство отвечает за реализацию государственной политики в сфере иммиграции, – Ред.).

— Люди из еврейской общины чувствуют, что на них опускается железный занавес, и они боятся, что не смогут бежать из страны, — говорится в сообщении.

Приказ, заставляющий Еврейское агентство прекратить работу в России, может напрямую подорвать способность российских евреев иммигрировать в Израиль. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России.

The Jerusalem Post пишет, что требование российских властей прозвучало на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима относительно ситуации в Украине. В понедельник МИД России также назвал “неприемлемыми” авиаудары по Сирии, в которых обвиняют Израиль.