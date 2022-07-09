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Факты / Мир / Росія

Страны Европы постепенно отказываются от российской монополии — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Страны Европы имеют четкую проукраинскую позицию и подтверждают, что страна-агрессор Россия очень опасна для мировой безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Давайте смотреть на вещи объективно. Я понимаю, что хотелось бы взмахнуть волшебной палочкой, чтобы все сразу получалось так, как нужно нам. У других стран есть свои принципиальные вопросы, которые требуют определенного времени. Вы знаете, они не отказываются — это очень важно.

Они четко занимают проукраинскую позицию, что Россия в нынешнем виде очень опасна для Европы и с ней больше не нужно играть в те игры, которые были до начала войны в Украине. Соответственно принимаются все жесткие решения.

По словам Подоляка, страны Европы постепенно отказываются от российских энергоресурсов и монополии РФ на фоне войны в Украине.

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— Если мы говорим о Северном потоке-1 (не о Северном потоке-2, который заблокирован полностью) — это тот объем критически важного сырья, который необходим части стран Европы.

Постепенно как только они смогут диверсифицировать рынки, они об этом прямо говорят, в частности, и Газпрому, то будут все меньше времени использовать объемы российских энергоносителей в любом случае. То есть это дорога в одну сторону. Европа постепенно отказывается от российской монополии.

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