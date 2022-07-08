Июль, 08 в 11:53

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недолго пробыл на встрече министров G20 на Бали.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По словам официального представителя МИД страны-террориста Марии Захаровой, Лавров еще якобы ведет двусторонние переговоры, потом будет его обращение к прессе, а затем он уйдет.

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Сергей Лавров не будет принимать участия в официальной трапезе и на встречах во второй половине дня.

По словам источников в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после своего выступления. Сообщается, что он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как проверка для возможного участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также проходит на Бали. Несколько государств заявили, что не будут на этом саммите, если Путин решит все же приехать.

Что касается Лаврова, то перед началом саммита два немецких журналиста задали министру вопросы. Корреспондент ZDF Андреас Кинаст спросил: Когда вы прекратите войну? Но журналиста тут же вывели сотрудники службы безопасности Индонезии.

Второй немецкий журналист крикнул Лаврову: Почему вы не остановите войну?

В начале встречи индонезийский дипломат Ретно Марсуди решительно призвала к прекращению жестокой войны России в Украине.

— Наша задача — закончить войну как можно скорее. И строить мосты, а не стены, — сказала министр иностранных дел Индонезии.

Как сообщает издание The Washington Post, госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других западных дипломатов отказались фотографироваться с Лавровым для традиционного “семейного фото” саммита.

Агентство AFP News отмечает, что Сергея Лаврова не было в зале во время выступления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

#BREAKING Russia’s Lavrov absent as Ukraine FM addresses G20 talks: diplomatic source pic.twitter.com/H9r646mXMv — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

Ранее сообщалось, что Сергея Лаврова не пустили в Сербию.