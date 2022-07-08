Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія

Лавров покинул саммит G20: министры отказались с ним фотографироваться

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сєргєй Лавров
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недолго пробыл на встрече министров G20 на Бали.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По словам официального представителя МИД страны-террориста Марии Захаровой, Лавров еще якобы ведет двусторонние переговоры, потом будет его обращение к прессе, а затем он уйдет.

Сейчас смотрят

Сергей Лавров не будет принимать участия в официальной трапезе и на встречах во второй половине дня.

По словам источников в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после своего выступления. Сообщается, что он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Читайте
РФ попытается использовать саммит G20, чтобы оправдать вторжение в Украину – Подоляк

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как проверка для возможного участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также проходит на Бали. Несколько государств заявили, что не будут на этом саммите, если Путин решит все же приехать.

Что касается Лаврова, то перед началом саммита два немецких журналиста задали министру вопросы. Корреспондент ZDF Андреас Кинаст спросил: Когда вы прекратите войну? Но журналиста тут же вывели сотрудники службы безопасности Индонезии.
Второй немецкий журналист крикнул Лаврову: Почему вы не остановите войну?

В начале встречи индонезийский дипломат Ретно Марсуди решительно призвала к прекращению жестокой войны России в Украине.

— Наша задача — закончить войну как можно скорее. И строить мосты, а не стены, — сказала министр иностранных дел Индонезии.

Как сообщает издание The Washington Post, госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других западных дипломатов отказались фотографироваться с Лавровым для традиционного “семейного фото” саммита.

Читайте
Диссоциативное расстройство дипломатии: МИД отреагировал на обвинения Лаврова в сторону Франции

Агентство AFP News отмечает, что Сергея Лаврова не было в зале во время выступления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее сообщалось, что Сергея Лаврова не пустили в Сербию.

Источники: Spiegel, The Washington Post
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка