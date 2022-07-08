Июль, 08 в 20:15

Журналистам удалось установить имена более 4,5 тыс. российских военных, ликвидированных в Украине после полномасштабного вторжения РФ. Каждый пятый из них служил в Воздушно-десантных войсках России, а еще около 17% — офицеры. Аналитики считают, что значительные потери РФ могут снизить эффективность российской армии.

Сотрудники Российской службы BBC обнаруживают еженедельно на кладбищах в разных городах РФ захоронения российских военных, о которых не говорят публично. Именно поэтому журналисты предполагают, что реальное количество умерших гораздо больше, чем сообщают местные власти.

Среди подтвержденных 4,5 тыс. человек около 205 российских военных – это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 773 человека (то есть 17% умерших, имена которых удалось установить) – это офицеры.

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В разведке Британии предположили, что огромные потери среди командиров РФ возникли из-за того, что они руководили тактическими действиями самого низкого уровня. В российских войсках не хватает высококвалифицированных сержантов, выполняющих эту роль в западных армиях.

Среди погибших офицеров стоит особо отметить боевых пилотов – так называемой элиты российских войск. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет. Стоит для страны это недешево – около $12-14 млн.

За четыре месяца полномасштабной войны в Украине Россия потеряла по меньшей мере 49 военных летчиков (в частности, штурманов и бортмехаников). Из них 80% – это потери экипажей боевых самолетов.