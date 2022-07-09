Июль, 09 в 16:48

Российским военным перестали платить деньги за ранения, которые они получили во время вооруженной агрессии против Украины. В очередном перехваченном украинской разведкой разговоре оккупант объяснил, почему так произошло.

– Сейчас перестали платить. Если раньше платили по 3 млн, то к июню это прошло. Путин понял, что это большой отток бабок, потому что люди начали специально подставляться. Когда там ранен — ​​то ли руки, то ли в ноги себе стрелять, то ли руки вытаскивать из окопов, когда минометный обстрел проходит, и уезжать с тремя “мультами”.

По его словам, после таких ранений российские военные получали деньги, оставались живыми и не хотели больше участвовать в войне против Украины из-за сильного сопротивления ВСУ.

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— И все: мы участники, мы получили 3 млн – все отлично. Мы счастливы и здоровы, больше не поедем. Потом раздели на ранения легкие и тяжелые. Легким ранением не является, например, сквозное огнестрельное в ногу. То есть пока тебе кости не задело – это легкое. А если тебе руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение, за которое должна быть компенсация в размере трех “мультов”.

По его словам, если российскому военному не задело кости или органы во время ранения, тогда ему выплатят максимум 60 тыс. рублей по минималке. Однако самое главное то, что после этих ранений дальше отправляют на войну.