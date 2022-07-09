Июль, 09 в 14:33

Учитывая политическую ситуацию, Россия потеряет рынок газа Европы через три-четыре года. Именно тогда остановится и транзит российского газа через территорию Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Он отметил, что для Украины важно сохранить транзит именно во время войны, поскольку благодаря этому россияне не уничтожают целенаправленно нашу газотранспортную инфраструктуру.

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— Если не будет транзита – мы снизим мощности газотранспортной системы в соответствии с потребностями украинских потребителей. У нас есть собственный рынок газа, есть собственная добыча. Для нас важно сохранить транзит именно во время войны. Для нас это возможность продолжать поставлять газ украинским потребителям, – рассказал Макагон.

По словам Макагона, по состоянию на сегодняшний день Газпром использует менее 40% от забронированных, согласно контракту, мощностей украинской ГТС. Способность системы – примерно в восемь раз больше.

В целях сохранения украинской газотранспортной системы от уничтожения оккупантами, оператор ГТС Украины обратился в Минэкономики Германии и их Регулятора с предложением пересмотреть исключения из законодательства Германии, предоставленные Северному потоку-1.

В случае остановки или ограничения транзита через Северный поток-1, российская сторона до полного введения эмбарго на российский газ будет вынуждена транспортировать газ по украинскому маршруту.