Помощь пришла, откуда не ждали: в РФ оккупанты выводят из строя боевую технику

Июль, 10 в 14:28

Российские военные выводят из строя свою боевую технику, чтобы избежать отправки на войну в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Речь идет о воинских частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной.

— Накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории РФ, — информирует разведка.

В течение недели военнослужащие 103 мотострелкового полка из состава 150 мотострелковой дивизии разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и девять командно-штабных машин К1Ш1, уже готовых к загрузке на железнодорожные платформы.

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Разведка отмечает, что такие действия, как выведение из строя военной техники, в России приобретает массовый характер.

Сообщается, что командующий южным военным округом даже попросил у ФСБ страны-оккупанта усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.

Ранее разведка сообщала, что у оккупантов возникли проблемы с восстановлением поврежденной боевой техники, поскольку оборонные заводы в РФ отказываются ее ремонтировать.

По данным ГУР, между военным руководством РФ и директорами оборонных заводов обостряется конфликт. Причина банальна – рашисты перед отправкой техники на ремонт полностью ее раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь.