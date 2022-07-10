Оруэлл отдыхает! В РФ оштрафовали человека за написание слова “спецоперация” в кавычках

Июль, 10 в 16:55

В российском Нижнем Новгороде местного жителя Алексея Поднебесного оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он в социальных сетях добавил кавычки к слову “спецоперация”.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Медуза.

Мужчина в своей публикации написал, что денег, потраченных Россией на один день “спецоперации” в Украине, хватит на то, чтобы поключить все дома в Нижнем Новгороде к горячему водоснабжению.

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По мнению суда, написание слова “спецоперация” с кавычками свидетельствует об “ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеупомянутого слова”.

Еще один инцидент, демонстрирующий сущность России как тоталитарного государства, произошел в Липецкой области. Там хирург Виктор Павленко на базе отдыха на корпоративе выкрикнул лозунг Слава Украине.

Это услышали мэр и сотрудники ФСБ, которые были на той же базе. Врача сотрудники ФСБ забрали в отделение полиции прямо с базы отдыха, заставили его дать показания и записать видео с извинениями.

Вскоре мужчину уволили с должности заведующего отделением и составили протокол за якобы дискредитацию российской армии.