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Факты / Мир / Росія

Ответный ядерный удар по Москве: в РФ спешно начали искать бомбоубежища

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
бомбосховища
Фото: Depositphotos

В российской столице начали интересоваться адресами бомбоубежищ, которые оказались “государственной тайной”.

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин направил в администрацию Москвы запрос.

В нем он пишет, что “из-за боевых действий в Украине РФ может использовать ядерное оружие” в отношении других стран. Но отмечает, что это повлечет за собой “ответный ядерный удар по Москве”.

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Он попросил сообщить об имеющихся в столице бомбоубежищах в конкретных районах, а также в каком они состоянии. Фотокопии писем сам Ступин обнародовал в своих социальных сетях.

Фото: Евгений Ступин

В ответ на обращение в Московской городской думе сообщили, что бомбоубежища есть. Но их адреса отказались назвать, ссылаясь на якобы “государственную тайну”.

Фото: Евгений Ступин

Сам Ступин уже сообщил, что готов бороться с такой “секретностью”. Депутат намерен просить прокуратуру РФ проверить “хранилища и загадочную их секретность”.

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