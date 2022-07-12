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Факты / Мир / Росія

ЕС заморозил российские активы почти на €14 млрд с начала вторжения

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
ЕС заморозил российские активы почти на €14 млрд с начала вторжения
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабной войны в Украине Европейский Союз заморозил российские активы на сумму €13,8 млрд.

Об этом сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

– На данный момент мы заморозили – из собственности олигархов и других лиц – €13,8 млрд, это довольно огромная сумма, – сказал Рейндерс журналистам в Праге 12 июля перед неформальной встречей министров юстиции ЕС.

Он отметил, что большинство этих активов – более €12 млрд – было заморожено в пяти государствах-членах ЕС.

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Рейндерс отказался называть эти страны, однако призвал других членов ЕС активизировать усилия и делать то же самое.

— Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех государствах-членах, – сказал Рейндерс.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит законодательную базу для передачи активов РФ на восстановление Украины.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, восстановление Украины за средства агрессора — это дело праведности.

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