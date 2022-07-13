Июль, 13 в 13:21

Глава Росавиации Александр Нерадько госпитализирован в реанимацию. У него множественные ушибы и переломы.

Об этом сообщают российские СМИ. Российский Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники пишет, что Нерадько упал с велосипеда.

У него диагностировали переломы ребер и таза, ушибы, а также гематомы на лице. Как произошло падение, сам глава Росавиации объяснить не смог.

Сейчас смотрят

Известно, что ему уже была проведена операция. Сейчас Нерадько находится в удовлетворительном состоянии.

К слову, в мае начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в российской политической и бизнес-элите преимущественно выступают против полномасштабной войны на территории Украины.

Подобные разговоры продолжаются даже между российским бизнесом и силовиками, а также между бизнесом и политиками.

В украинской разведке считают нереалистичным открытый государственный переворот в России. В то же время реальным является осуществление теневого переворота.

Фото: Росавиация