Июль, 13 в 16:02

Жители России столкнулись с новой проблемой — нашествием саранчи. Насекомые атакуют посевы одного из города, из которого вылетают самолеты для бомбежки городов Украины.

О нашествии саранчи рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он поделился в Telegram видео, на котором видно, как тысячи насекомых пожирают посевы россиян. Подобное событие очень легко объяснить — это месть природы за войну, которую развязала Россия.

— Саранча атаковала Приморско-Ахтарск. Из этого города ежедневно взлетают самолеты, бомбящие Донецкую область, а также сбросили бомбы на наш драмтеатр и роддом, — рассказал Петр.

Советник главы мера добавил, что город теперь атакует украинская боевая саранча, и с этим местные ничего не могут сделать.

— Сама природа мстит за Мариуполь…, — эмоционально подытожил Андрющенко.

И хотя саранча не является опасной для человека, она несет колоссальные убытки сельскохозяйственной отрасли. Способность насекомых быстро передвигаться позволяет им уничтожать сотни гектаров посевов за короткий промежуток времени.

В Украине ситуация с зерном куда лучше — глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры про экспорт на международный рынок уже на финальной стадии. По словам чиновника, нужно лишь решить вопросы с безопасностью.