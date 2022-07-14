Красный Крест в РФ раздает украинским беженцам сувениры с Путиным и буквой Z – СМИ
Российский Красный Крест (РКК), ранее уже попадавший в скандалы с распределением гуманитарки, обвиняют в раздаче беженцам из Украины кружек и футболок с Владимиром Путиным и буквой Z.
Кроме того, региональные отделения общественной организации собирают помощь для военнослужащих. А волонтеры, которые сотрудничают с РКК, также обвиняют организацию в бюрократии и хамстве, не говоря уже о сложностях при получении беженцами денежных выплат.
– Однажды мы с другими волонтерами помогали украинцам разбирать гуманитарную помощь, которую они получили от Красного Креста. Среди вещей мы нашли кружки с Путиным, футболки с ним и с буквой Z, – рассказала волонтер из Твери Валентина, что, по ее мнению, неэтично по отношению к украинцам.
В самой организации раздачу так называемых сувениров отрицают, поскольку якобы не далали таких закупок, а слова волонтеров без фото- или видеофиксации считают бездоказательными. При этом такие “неприятные истории” называют частными случаями и заверили, что каждая жалобы проверяется.
Кстати, устав Международного Красного Креста, куда входит и РКК, запрещает организациям, участвующим в движении, поддерживать какую-либо из сторон во время военных конфликтов.
Источник: Новая газета. Европа, Верстка