Вместо мобилизации в РФ создают “добровольческие батальоны” в регионах — ISW
В России, вероятно, приказали каждому из 85 субъектов федерации (регионы и важнейшие города РФ) сформировать хотя бы один “добровольческий батальон” для участия в войне с Украиной.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). По их словам, Кремль приказал российским регионам формировать “добровольческие батальоны” вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.
Эксперты подсчитали, что таким образом руководство РФ может попытаться мобилизовать до 34 тыс. новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек.
Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от $3 750 до $6 тыс.
Также они подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирование добровольческих подразделений в Тюмени.
Предполагается, что подобные батальоны пройдут месячную подготовку перед отправкой в Украину.
Кроме того, в ISW добавили, что российские оккупационные власти, вероятно, могут готовить условия для насильственного переселения украинских детей с оккупированных территорий в Крым.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW