Июль, 14 в 10:21

В России, вероятно, приказали каждому из 85 субъектов федерации (регионы и важнейшие города РФ) сформировать хотя бы один “добровольческий батальон” для участия в войне с Украиной.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). По их словам, Кремль приказал российским регионам формировать “добровольческие батальоны” вместо объявления частичной или полной мобилизации в России.

Эксперты подсчитали, что таким образом руководство РФ может попытаться мобилизовать до 34 тыс. новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек.

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Российские СМИ сообщили, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от $3 750 до $6 тыс.

Также они подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москве, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирование добровольческих подразделений в Тюмени.

Предполагается, что подобные батальоны пройдут месячную подготовку перед отправкой в ​​Украину.

Кроме того, в ISW добавили, что российские оккупационные власти, вероятно, могут готовить условия для насильственного переселения украинских детей с оккупированных территорий в Крым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW