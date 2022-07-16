Июль, 16 в 9:00

У российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК произошла новая утечка данных, которая могла затронуть 25 млн. пользователей и 30 тыс. контрагентов.

Данные, которые появились в сети, объединены в три файла. Первый содержит более 160 млн записей с данными клиентов, включающие фамилии, адреса электронной почты, коды пункта самовывоза и названия компании отправителя.

Второй файл содержит более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах, третий файл содержит более 90 млн строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.

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То есть в сеть слили информацию, которая позволит оценить масштабы мародерства российских военных, а также получить личные данные всех отправителей.

Учитывая предварительную утечку данных компании, которая произошла в феврале, вместе в сети появились данные десятков миллионов клиентов, что может стать “рекордом на российском рынке”.

служ