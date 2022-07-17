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Факты / Мир / Росія

Фукуяма назвал блефом слова Путина, что “россияне еще не начинали серьезно воевать”

Валентина Чорна, редактор ленты
Френсіс Фукуяма
Фото: Getty Images

Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что они “еще не начинали серьезно воевать в Украине”, являются блефом.

Так считает американский философ, политик и экономист Фрэнсис Фукуяма.

В интервью DW он отметил, что даже для такой большой страны, как Россия, вторжение в Украину – это не маленькая военная операция. А с военной точки зрения – это практическая катастрофа.

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— Учитывая, что российская армия достигла лишь очень незначительного продвижения за два месяца с тех пор, как они начали концентрировать военные действия на Донбассе, и я считаю, что у них не так много резервов, так что, на мой взгляд, Путин блефует, когда говорит, что они даже не начинали, – сказал Фукуяма.

Опираясь на данные западных военных аналитиков, он отметил, что россияне потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, собранного для вторжения в Украину.

– Оценки российских потерь лишь приблизительны, но, возможно, речь идет об около 20 тыс. убитых и, возможно, около 60 тыс. раненых. Плюс к этому пленные и так далее, — добавил профессор.

Напомним, что во время встречи с лидерами фракций Госдумы Путин отметил, что Россия вроде бы воюет с коллективным Западом. Также он пригрозил, что “война будет продолжаться до последнего украинца”.

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